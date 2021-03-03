СММ ОБСЕ зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за предыдущие сутки резкий рост числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе, сообщается на сайте международной организации.
"Миссия зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущие сутки (1 марта – ИФ Украина) в этой области зафиксировано 9 таких нарушений", - указано в ежедневном отчёте международной организации за 2 марта.
При этом в Луганской области нарушений режима тишины выявлено не было. За 1 марта в этой области было зафиксировано всего 2 таких нарушения.
Также сообщается, что сотрудники СММ ОБСЕ зафиксировали 11 грузовиков с логотипами международной гуманитарной организации, которые пересекали линию соприкосновения вблизи населённого пункта Счастья и следовали в направлении неподконтрольного правительству Луганска. При этом принадлежность автотранспортных средств к той или иной международной организации в отчёте СММ не указана.
Кроме того, сотрудники миссии зафиксировали вооружение, размещенное в нарушение линий отвода на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. В тоже время, на участке разведения в районе Золотого и вблизи его южного края ими были вновь обнаружены контейнеры.
Отмечается, что СММ ОБСЕ осуществляли мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также контролировали ситуацию с гражданским населением, в том числе на 4 контрольных пунктах въезда-выезда, а также 4 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
При этом на блокпосте вооруженных формирований вблизи населённого пункта Оленовки Донецкой области и в неконтролируемом правительством пункте пропуска на границе вблизи населённого пункта Изварино Луганской области свобода передвижения СММ ОБСЕ была по-прежнему ограничена.