События

16:13 03.03.2021

Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине – опрос

2 мин читать
Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине – опрос

В Украине в феврале 2021 года только 41% опрошенных заявил о хорошем отношении к России, в то время как о положительном отношении к Украине заявили 54% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской и российской социологическими службами Киевский международный институт социологии (КМИС) и "Левада-Центр".

Отрицательно к России в Украине относятся 42% опрошенных, в России к Украине – 31% опрошенных.

Отмечается, что в Украине по сравнению с предыдущей волной опросов (сентябрь 2020 года) ситуация не изменилась, в то время как в России по сравнению с предыдущим опросом (август 2020 года) отношение улучшилось.

Независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян. За объединение стран выступают 7% украинцев и 17% респондентов в России.

Количество украинцев, желающих закрытых границ с Россией, составляет 39%, в то время как среди россиян закрытия границ желают 23%. Количество украинцев, желающих независимых отношений, но без границ и таможни, составляет 49%, в России такой формат отношений поддерживают 57% респондентов.

КМИС проводил опрос в период с 5 по 7 февраля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), на основании случайной выборки телефонных номеров. Всего были опрошены 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1601 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 18-24 февраля 2021 года методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1601 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% - для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% - для показателей, близких к 5%/95%

 

Теги: #россияне #украинцы #опрос #отношения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 01.03.2021
Бизнес в феврале улучшил оценку перспектив в ответ на ослабление карантина – Нацбанк

Бизнес в феврале улучшил оценку перспектив в ответ на ослабление карантина – Нацбанк

15:13 28.02.2021
В Люблине в ДТП погибли двое украинцев - полиция

В Люблине в ДТП погибли двое украинцев - полиция

15:51 25.02.2021
Почти 83% украинцев позитивно относятся к евроинтеграции Украины – исследование

Почти 83% украинцев позитивно относятся к евроинтеграции Украины – исследование

11:12 25.02.2021
Среди кандидатов в нардепы по 87 округу лидирует совладелец "Буковеля" Шевченко – опрос

Среди кандидатов в нардепы по 87 округу лидирует совладелец "Буковеля" Шевченко – опрос

11:00 24.02.2021
Три четверти украинцев знают о санкциях против Медведчука, более половины их поддерживают – соцопрос

Три четверти украинцев знают о санкциях против Медведчука, более половины их поддерживают – соцопрос

10:49 24.02.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Украинская стратегия"

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Украинская стратегия"

10:45 24.02.2021
Зеленский возглавляет президентский рейтинг, за ним идут Порошенко, Бойко и Тимошенко – опрос

Зеленский возглавляет президентский рейтинг, за ним идут Порошенко, Бойко и Тимошенко – опрос

12:33 22.02.2021
Почти половина украинцев считает события Революции Достоинства борьбой за права и свободы

Почти половина украинцев считает события Революции Достоинства борьбой за права и свободы

07:20 22.02.2021
Администрация Трампа понизила уровень отношений США с Китаем до крайне низкого - глава МИД КНР

Администрация Трампа понизила уровень отношений США с Китаем до крайне низкого - глава МИД КНР

17:28 19.02.2021
У более 60% украинцев семейное финансовое положение существенно ухудшилось из-за повышения тарифов на жилкомуслуги – опрос КМИС и СОЦИС

У более 60% украинцев семейное финансовое положение существенно ухудшилось из-за повышения тарифов на жилкомуслуги – опрос КМИС и СОЦИС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд оставил без движения иск, который обжалует указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Президент Евросовета анонсировал принятие "важных решений" против РФ после визита в Украину

Киев расценивает заявление т.н. "ДНР" как угрозу одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины" – Кравчук

Украина планирует отменить переход на летнее и зимнее время

Президент Евросовета пообещал ускорить поставку вакцин от COVID-19 Украине в рамках COVAX

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины: дело против Приходько в РФ имеет все признаки политически мотивированного

Глава НАПК внес предписание Шмыгалю из-за нарушений в деятельности "Энергоатома"

Второго осужденного по "делу Стерненко" заставляли дать показания против активиста – адвокаты

СММ ОБСЕ зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации сестер короля от COVID-19 в ОАЭ

Верховный суд оставил без движения иск, который обжалует указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Чиновники ХТЗ предстанут перед судом из-за требования взяток с рабочих

В России по сфабрикованному делу приговорили к 5 годам лишения свободы крымчанина Олега Приходько

Кличко дал показания в суде по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года

Кабмин назначил врио главы Госгеокадастра Сергея Завадского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА