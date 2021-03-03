Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине – опрос

В Украине в феврале 2021 года только 41% опрошенных заявил о хорошем отношении к России, в то время как о положительном отношении к Украине заявили 54% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской и российской социологическими службами Киевский международный институт социологии (КМИС) и "Левада-Центр".

Отрицательно к России в Украине относятся 42% опрошенных, в России к Украине – 31% опрошенных.

Отмечается, что в Украине по сравнению с предыдущей волной опросов (сентябрь 2020 года) ситуация не изменилась, в то время как в России по сравнению с предыдущим опросом (август 2020 года) отношение улучшилось.

Независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян. За объединение стран выступают 7% украинцев и 17% респондентов в России.

Количество украинцев, желающих закрытых границ с Россией, составляет 39%, в то время как среди россиян закрытия границ желают 23%. Количество украинцев, желающих независимых отношений, но без границ и таможни, составляет 49%, в России такой формат отношений поддерживают 57% респондентов.

КМИС проводил опрос в период с 5 по 7 февраля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), на основании случайной выборки телефонных номеров. Всего были опрошены 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1601 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 18-24 февраля 2021 года методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1601 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% - для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% - для показателей, близких к 5%/95%