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11:58 03.03.2021

"Укрпошта" 5 марта вводит в обращение первые в истории Украины марки в жанре ню

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"Укрпошта" 5 марта вводит в обращение первые в истории Украины марки в жанре ню

Первые украинские почтовые марки с обнаженными телами из серии "Ее величество – женщина" увидят свет 5 марта, сообщается на сайте национального почтового оператора "Укрпошта".

"Первый выпуск украсят работы Тараса Шевченко "Одалиска" из фондов Национального музея Тараса Шевченко и украинского художника-современника Андрея Чебыкина "Энергия II" из фондов Национального художественного музея Украины. Тираж каждой марки - 130 тыс. экземпляров. К маркам выпущены конверты "Первый день" и карточки для картмаксимумов", - говорится в сообщении.

В "Укрпоште" отмечают, что особенностью этого выпуска станет коллаборация почтового оператора и украинского бренда OLIZ, который выпустит новую коллекцию женских шелковых платков. Часть средств от продажи будет направлена на развитие Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.

Торжественная церемония спецпогашения новых почтовых миниатюр и презентация коллекции платков состоится 5 марта в 10:00 в Национальном музее Тараса Шевченко. Участники: генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский, директор Нацмузея Дмитрий Стус, основательница бренда OLIZ Кристина Зборошенко, директор Национального художественного музея Украины Юлия Литвинец.

Почтовые марки, конверты и карточки серии "Ее величество - женщина" выпущены в сотрудничестве с Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины. Картину "Одалиска" Шевченко написал в 1840 году в Петербурге. На конверте к выпуску представлена еще одна его работа - "Вирсавия", написанная в 1860 году. На второй почтовой марке воспроизведена работа "Энергия II", написанная в 1991 году художником-графиком, лауреатом Национальной премии Украины им.Шевченко Андреем Чебыкиным. На конверте к марке представлена его же иллюстрация к сборнику "Опавшие листья" Ивана Франко.

Количество марок в одном листе - 9 (3х3). Тираж каждой марки - 130 тыс. экземпляров. Стоимость марочного листа - 81 грн (девять марок номиналом V, что эквивалентно 9 грн), конверт - 4 грн, карточки - 4 грн. Стоимость конвертов с спецпогашением и картмаксимумов составляет 18 грн 80 коп.

 

Теги: #укрпошта #шевченко #ню #марки
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