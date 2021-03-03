"Слуга народа" поддержит принятие законопроекта об отмене сезонного перевода часов

Депутатская фракция "Слуга народа" поддержит принятие законопроекта "Об исчислении времени в Украине" (№4201), касающегося отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине, сказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Я думаю, что уровень поддержки законопроекта будет очень высоким. Относительно него, по-моему, вообще нет дискуссии", - отметила Кравчук, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

При этом парламентарий не исключает, что Рада сможет в марте поддержать законопроект в целом.

Как сообщалось, согласно повестке дня, 3 марта Рада намерена рассмотреть законопроект №4201.

Ежегодно переход на зимнее время произойдет в последнее воскресенье октября. В частности, в прошлом году он был проведен в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. Как отмечается в пояснительной записке, в случае принятия законопроекта сезонный перевод в этом году сезонный перевод стрелок часов станет последним.

Так, статья 5 данного законопроекта предусматривает, в частности то, что сезонный переход времени на территории Украины впредь осуществляться не будет.

Автор законодательной инициативы, которым выступил первый вице-спикер Руслан Стефанчук, подчёркивает, что такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека и негативным образом отражается на общем состоянии человека.

Кроме того, документ предлагает закрепить на всей территории Украины без исключения единое киевское время. Инициатор законопроекта считает, что это обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на временно оккупированных территориях страны установленное время государства-агрессора – Российской Федерации.

В случае принятия в целом законопроект вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".