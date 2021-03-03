События

11:33 03.03.2021

"Слуга народа" поддержит принятие законопроекта об отмене сезонного перевода часов

2 мин читать
"Слуга народа" поддержит принятие законопроекта об отмене сезонного перевода часов

 Депутатская фракция "Слуга народа" поддержит принятие законопроекта "Об исчислении времени в Украине" (№4201), касающегося отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине, сказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Я думаю, что уровень поддержки законопроекта будет очень высоким. Относительно него, по-моему, вообще нет дискуссии", - отметила Кравчук, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

При этом парламентарий не исключает, что Рада сможет в марте поддержать законопроект в целом.

Как сообщалось, согласно повестке дня, 3 марта Рада намерена рассмотреть законопроект №4201.

Ежегодно переход на зимнее время произойдет в последнее воскресенье октября. В частности, в прошлом году он был проведен в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. Как отмечается в пояснительной записке, в случае принятия законопроекта сезонный перевод в этом году сезонный перевод стрелок часов станет последним.

Так, статья 5 данного законопроекта предусматривает, в частности то, что сезонный переход времени на территории Украины впредь осуществляться не будет.

Автор законодательной инициативы, которым выступил первый вице-спикер Руслан Стефанчук, подчёркивает, что такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека и негативным образом отражается на общем состоянии человека.

Кроме того, документ предлагает закрепить на всей территории Украины без исключения единое киевское время. Инициатор законопроекта считает, что это обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на временно оккупированных территориях страны установленное время государства-агрессора – Российской Федерации.

В случае принятия в целом законопроект вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

 

Теги: #слуга_народа #часы #перевод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 03.03.2021
В "Слуге народа" допускают создание рабгруппы с Минреинтеграции для усовершенствования законопроекта об ответственности за коллаборационизм

В "Слуге народа" допускают создание рабгруппы с Минреинтеграции для усовершенствования законопроекта об ответственности за коллаборационизм

10:17 02.03.2021
"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - Корниенко

"Слуга народа" создает молодежное крыло партии - Корниенко

09:34 02.03.2021
Съезд партии "Слуга народа" пройдет 13 марта - Корниенко

Съезд партии "Слуга народа" пройдет 13 марта - Корниенко

15:33 01.03.2021
НАПК приостановила госфинансирование партии "Слуга народа" из-за выявленных нарушений

НАПК приостановила госфинансирование партии "Слуга народа" из-за выявленных нарушений

10:51 26.02.2021
КИУ обратился в НАПК за проверкой финотчетов "Слуги народа" и ОПЗЖ

КИУ обратился в НАПК за проверкой финотчетов "Слуги народа" и ОПЗЖ

09:16 25.02.2021
Представители ОПУ и "Слуги народа" периодически ведут переговоры с "Голосом" по поводу коалиции – Рудик

Представители ОПУ и "Слуги народа" периодически ведут переговоры с "Голосом" по поводу коалиции – Рудик

20:06 24.02.2021
Ряд нардепов от "Слуги народа" требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО, провести прозрачное и публичное судебное разбирательство

Ряд нардепов от "Слуги народа" требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО, провести прозрачное и публичное судебное разбирательство

22:18 19.02.2021
Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

22:09 19.02.2021
Возврат нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность является одновременно вопросом и национальной, и энергетической безопасности, считают в "Слуге народа"

Возврат нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность является одновременно вопросом и национальной, и энергетической безопасности, считают в "Слуге народа"

20:37 19.02.2021
Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

В Украине за сутки 7 235 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 118 человек

Аваков: белорусский информатор дал небезынтересные показания по расследованию о заказчиках убийства Шеремета

Замглавы Офиса президента Смирнов причастен к публикации в СМИ разговора Суркова с Медведчуком, утверждают в "Европейской солидарности"

ПОСЛЕДНЕЕ

NASA и Boeing решили отложить до мая испытательный полет корабля Starliner к МКС

Минобразования до конца года запустит онлайн-систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов

В Украине будет тепло и без осадков, в пятницу - мокрый снег и дождь

ГБР вызвало четырех нардепов от "Голоса" на допрос по делу о "кнопкодавстве" при голосовании за назначение Шкарлета

"Укрпошта" 5 марта вводит в обращение первые в истории Украины марки в жанре ню

Зеленский проводит встречу с Шарлем Мишелем в Мариинском дворце

Ректор Черноморского университета им.Петра Могилы наладил коррупционный механизм премирования своих родственников

И.о. директора ГБР: дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается

Родственники героев Небесной Сотни призвали Раду до конца марта принять закон о заочном осуждении

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА