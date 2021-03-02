В зоне ООС был зафиксирован пролет БПЛА российских наемников – штаб ООС

С начала текущих суток, 2 марта, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ", - указывается в сообщении.

На остальных участках линии разграничения сторон наблюдалась тишина.