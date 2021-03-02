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17:24 02.03.2021

Шария внесли в базу розыска МВД Украины

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Шария внесли в базу розыска МВД Украины

Блогера и лидера политической партии "Партия Шария" Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Соответствующая карточка появилась на сайте МВД.

В данных розыска указывается, что Шарий скрывается от следствия с 16 февраля. В качестве места исчезновения указан Киев.

Уточняется также избранная мера пресечения – постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.

Как сообщалось, в феврале Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст.111 "Государственная измена" и ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

По данным СМИ, Шарий проживает в настоящее время в Испании.

Его вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не появился. Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск.

1 марта Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования по делу блогера Анатолия Шария выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария", сообщила пресс-служба СБУ.

Теги: #розыск #шарий #мвд
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