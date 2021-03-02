События

17:09 02.03.2021

Власти Харькова просят Госкомиссию по ТЭБ и ЧС остановить работу коксового завода

2 мин читать
Власти Харькова просят Госкомиссию по ТЭБ и ЧС остановить работу коксового завода

Харьковская городская комиссия по техногенной и экологической безопасности (КТЭБ) обратилась к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС )с просьбой запретить деятельность коксового завода.

"Мы в своем решении обращаемся к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с просьбой остановить деятельность Коксохима. Сегодня другого выхода у нас с вами не существует. Я понимаю, что это рабочие места, но такая безответственность, которая у нас сегодня есть со стороны руководителей коксохима, – недопустима", - сказал на заседании городской комиссии во вторник секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Он отметил, что руководство завода неоднократно обещало поставить фильтрационные установки, но так и не сделало этого, а приглашение на городскую КТЭБ - проигнорировало.

Как сообщалось, последние несколько лет местные жители постоянно жалуются на выбросы коксового завода и выходят на акции протеста.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес неоднократно заявлял, что предприятие должно сократить выбросы в атмосферу и заплатить долги рабочим, а 19 августа 2019 года на сессии горсовета выступил за перенос завода из города.

"То, что происходит на Коксохиме, те выбросы, которые сейчас проходят - все горожане просто в ауте от этого предприятия. Я сегодня говорил с директором предприятия и говорил, или они будут платить зарплату и работать, как для всех будет удобно, поставят новые фильтры и так далее ... Никто не даст обидеть горожан, проживающих примерно на той территории. Мы будем способствовать каждом шагу, чтобы мы этот вопрос разрулили... Я вообще считаю, что Коксохим надо деть куда-то из города", — сказал Кернес.

В декабре 2020 года Харьковский окружной административный суд, рассмотрев иск Государственной экологической инспекции к коксовому заводу "Новомет", обязал предприятие приостановить деятельность по производству кокса и каменноугольной смолы до получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками выбросов.

Руководство завода подало апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Теги: #коксохим #экология #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 02.03.2021
"Укравтодор" начнет ремонт объездной дороги вокруг Харькова как только позволят погодные условия

"Укравтодор" начнет ремонт объездной дороги вокруг Харькова как только позволят погодные условия

01:39 02.03.2021
Жительница Изюма получила пять лет тюрьмы за торговлю суррогатного алкоголем, из-за которого умерли три человека

Жительница Изюма получила пять лет тюрьмы за торговлю суррогатного алкоголем, из-за которого умерли три человека

19:50 01.03.2021
На Харьковщине при обыске у головы ОТГ найдена крупная сумма незадекларированной налички, прокуратура открыла дело

На Харьковщине при обыске у головы ОТГ найдена крупная сумма незадекларированной налички, прокуратура открыла дело

18:01 26.02.2021
В Харьковской области военных медиков начали вакцинировать от COVID-19 - ОГА

В Харьковской области военных медиков начали вакцинировать от COVID-19 - ОГА

11:54 26.02.2021
"Европейская солидарность" обжаловала очередное переименование проспекта Григоренко в честь Жукова в Харькове

"Европейская солидарность" обжаловала очередное переименование проспекта Григоренко в честь Жукова в Харькове

19:14 25.02.2021
В Харькове горит складское здание на площади 700 кв м – ГСЧС

В Харькове горит складское здание на площади 700 кв м – ГСЧС

16:56 25.02.2021
"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Киев-Харьков к 8 марта

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Киев-Харьков к 8 марта

19:32 24.02.2021
"Евросолидарность" будет оспаривать решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова - нардеп

"Евросолидарность" будет оспаривать решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова - нардеп

13:50 24.02.2021
Причиной пожара в харьковском доме престарелых стало подключение к электро- и газоснабжению без разрешений

Причиной пожара в харьковском доме престарелых стало подключение к электро- и газоснабжению без разрешений

12:17 24.02.2021
Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И.о. директора ГБР: нет оснований для допросов Порошенко, в рамках расследования дел выполняются международные поручения

Кличко выиграл в суде против "1+1" по иску о защите чести и достоинства

Шария внесли в базу розыска МВД Украины

Глава НАПК направил в суд протоколы против Тупицкого, уличенного в конфликте интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

США решили ввести меры против 14 организаций РФ, связанных с производством химических веществ

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпродпотребслужба выявила птичий грипп в парке "Нижнеднепровский"

И.о. директора ГБР: нет оснований для допросов Порошенко, в рамках расследования дел выполняются международные поручения

Кличко выиграл в суде против "1+1" по иску о защите чести и достоинства

Шария внесли в базу розыска МВД Украины

Глава НАПК направил в суд протоколы против Тупицкого, уличенного в конфликте интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

В Запорожье двое детей провалились под лёд, 10-летний мальчик погиб

Апелляционный админсуд решил дождаться вердикта КС по "антиколомойскому" закону в деле о законности национализации ПриватБанка

США решили ввести меры против 14 организаций РФ, связанных с производством химических веществ

"Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате, решение о присутствии зрителей еще не принято

США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным - американские СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА