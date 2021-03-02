Власти Харькова просят Госкомиссию по ТЭБ и ЧС остановить работу коксового завода

Харьковская городская комиссия по техногенной и экологической безопасности (КТЭБ) обратилась к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС )с просьбой запретить деятельность коксового завода.

"Мы в своем решении обращаемся к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с просьбой остановить деятельность Коксохима. Сегодня другого выхода у нас с вами не существует. Я понимаю, что это рабочие места, но такая безответственность, которая у нас сегодня есть со стороны руководителей коксохима, – недопустима", - сказал на заседании городской комиссии во вторник секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Он отметил, что руководство завода неоднократно обещало поставить фильтрационные установки, но так и не сделало этого, а приглашение на городскую КТЭБ - проигнорировало.

Как сообщалось, последние несколько лет местные жители постоянно жалуются на выбросы коксового завода и выходят на акции протеста.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес неоднократно заявлял, что предприятие должно сократить выбросы в атмосферу и заплатить долги рабочим, а 19 августа 2019 года на сессии горсовета выступил за перенос завода из города.

"То, что происходит на Коксохиме, те выбросы, которые сейчас проходят - все горожане просто в ауте от этого предприятия. Я сегодня говорил с директором предприятия и говорил, или они будут платить зарплату и работать, как для всех будет удобно, поставят новые фильтры и так далее ... Никто не даст обидеть горожан, проживающих примерно на той территории. Мы будем способствовать каждом шагу, чтобы мы этот вопрос разрулили... Я вообще считаю, что Коксохим надо деть куда-то из города", — сказал Кернес.

В декабре 2020 года Харьковский окружной административный суд, рассмотрев иск Государственной экологической инспекции к коксовому заводу "Новомет", обязал предприятие приостановить деятельность по производству кокса и каменноугольной смолы до получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками выбросов.

Руководство завода подало апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.