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00:31 02.03.2021

Министр культуры: Делаем все, чтобы и в период пандемии украинский кинобизнес имел поддержку государства

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Министр культуры: Делаем все, чтобы и в период пандемии украинский кинобизнес имел поддержку государства

Правительство делает все для поддержки украинского кинобизнеса, даже несмотря на пандемию COVID-19, а Украина получила хорошую репутацию партнера международных кинокомпаний, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Даже в сложный период пандемии делаем все, чтобы украинский кинобизнес имел поддержку от государства, а Украина получила хорошую репутацию партнера международных кинокомпаний. У нас для этого есть и крутые локации и не менее крутые продакшены. Это уже доказано фильмом "Последний наемник" от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, львиная часть съемок которого проходила в Киеве", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что Украина представляет свои ленты и национальный стенд на Европейском кинорынке (European Film Market) Берлинского кинофестиваля. Там представлены такие отечественные фильмы как "Стоп-Земля" и "Урсус", анимация "Гулливер возвращается", документальная лента "Пазлы".

По словам Ткаченко, стенд это – "залог на будущее. Как для продвижения наших фильмов за рубежом, так и для рекламы системы кэш-рибейтов и других преимуществ от съемок в Украине". В частности, был представлен сервис Locations.com.ua - онлайн-каталог поиска лучших локаций в нашей стране.

Теги: #поддержка #украина #ткаченко #киноиндустрия
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