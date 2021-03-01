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20:12 01.03.2021

Гетманцев рассчитывает, что "Слуга народа" поддержит законопроект о назначении правительством комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

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Гетманцев рассчитывает, что "Слуга народа" поддержит законопроект о назначении правительством комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассчитывает, что депутаты от фракции "Слуга народа" во время голосования в Верховной Раде поддержат законопроект, который предлагает включить назначение комиссии по регулированию азартных игр и лотерей к полномочиям правительства.

"Есть два законопроекта, которые должны быть рассмотрены в контексте игорного бизнеса. Первый - это тот, которым мы исправляем ошибку в основном законопроекте о регулировании игорного бизнеса... Согласно этому законопроекту, комиссия (по регулированию азартных игр и лотерей, - ИФ) назначается либо комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, либо кабинетом министров. Есть основной и альтернативный законопроекты, они будут вынесены в зал. Думаю, что фракция поддержит тот, который будет относить это к полномочиям Кабинета министров, поскольку это согласовывается с Конституцией", - отметил Гетманцев во время брифинга в понедельник.

Также в Раде намерены рассмотреть законопроекты о налогообложении игорного бизнеса. Гетманцев уточнил, что на сегодняшний день ставка налогообложения разных видов игорного бизнеса является единой и составляется 10% дополнительно к доходу на прибыль предприятия.

"Кроме того, мы определили, что все выигрыши от 48 тысяч грн подлежат обложению налогами, и мы отменили норму, которая была в предыдущем законопроекте, относительно освобождения на три года от налогообложения для игорного бизнеса. Мы отказались от этой льготы, поскольку она абсолютно необоснованная", - доставил депутат.

Теги: #комиссия #законопроект
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