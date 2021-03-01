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12:03 01.03.2021

Рада в пятницу заслушает отчет министра Степанова о ситуации с вакцинацией от COVID-19

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Рада в пятницу заслушает отчет министра Степанова о ситуации с вакцинацией от COVID-19

Верховная Рада во время "Часа вопросов" к правительству заслушает министра здравоохранения Украины Максима Степанова о ситуации с вакцинированием, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Надо понимать готовность правительства и Министерства здравоохранения по этим процессам (по процессам вакцинации – ИФ), поэтому приглашаем на "Час вопросов" к правительству министра здравоохранения Степанова с комментариями об актуальном состоянии эпидемии и вакцинации", - сказала Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он напомнил, что в Украине началась вакцинация и "есть разная противоречивая информация, что та самая вакцина, о которой мечтали, теперь вынуждена уничтожаться, потому что ее не успевают применять".

Корниенко подчеркнул, что этот вопрос важен и психологически: "Нам надо понимать, как процессы все настроены, почему отказываются медики вакцинироваться".

Как сообщалось, ранее зампредседателя Верховной Рады Елена Кондратюк потребовала у Степанова немедленного отчета о качестве и эффективности закупленной для Украины вакцины.

Теги: #степанов #рада
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