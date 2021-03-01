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10:47 01.03.2021

Хельсинки возглавил рейтинг топ-100 городов мира по качеству жизни, Киев на 99-м месте

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Хельсинки возглавил рейтинг топ-100 городов мира по качеству жизни, Киев на 99-м месте

В рейтинге городов мира по качеству жизни (City Wellbeing Index - ИФ) в 2020 году столица Финляндии Хельсинки заняла первое место, говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

City Wellbeing Index рассчитывался исходя из четырех показателей: здравоохранения, безопасности, качества воздуха и устойчивости - экологической и рыночной.

Рейтинг охватывает 100 городов.

Второе место занял испанский Мадрид, третье - канадский Ванкувер. В 2019 году тройку лидеров составляли только европейские города - Осло, Цюрих и Хельсинки.

Петербург и Москва по итогам 2020 года заняли соответственно 58 и 55 место Замыкают список в 2020 году Йоханнесбург (ЮАР, 98 место), Киев (Украина, 99 место) и Лагос (Нигерия, 100 место).

Согласно еще одному рейтингу - City Trifecta, который объединяет показатели инновационного развития городов и показатели City Wellbeing Index, лидером в прошлом году стал Мюнхен (Германия), вторую позицию занял Токио (Япония), а третье место разделили Париж (Франция) и Нью-Йорк (США). В конце списка - Хошимин (Вьетнам, 99 место) и Лагос (100 место).

Москва и Петербург заняли 28 и 72 позиции соответственно. Российская столица при этом оказалась выше многих мегаполисов Европы (Франкфурта, Милана, Хельсинки), Северной Америки (Майами, Монреаля, Лас-Вегаса), Азии (Шанхая, Осаки, Бангкока) и Ближнего Востока (Тель-Авива, Дубая, Абу-Даби) и других.

Теги: #хельсинки #рейтинг
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