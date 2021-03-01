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06:40 01.03.2021

Новозеландский Окленд будет изолирован из-за выявленного заражения коронавирусом

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Новозеландский Окленд будет изолирован из-за выявленного заражения коронавирусом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в субботу объявила о введении режима изоляции на территории крупнейшего города Окленда после выявления нового случая заражения COVID-19 неизвестного происхождения, сообщает The Guardian.

По словам премьер-министра, режим изоляции начнет действовать в воскресенье и продлится как минимум семь дней.

Выходить из дома жителям Окленда можно будет только на работу, либо по неотложным делам, например, за продуктами. Въезд и выезд из города ограничат, школы и второстепенные магазины закроются.

Новый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в субботу, и он не связан с другими заражениями, которые выявлялись неделями ранее. Премьер-министр заявила, что "есть повод для беспокойства", поскольку человек, у которого подтвердили заражение коронавирусом, не соблюдал режим изоляции в течение недели. В частности, этот человек сходил к врачу на прием, а затем пошел в спортзал.

Ардерн также напомнила, что "у властей есть возможность принимать меры против нарушителей правил".

Ранее в феврале Окленд уже закрывали. Тогда поводом послужило выявление заражения британским штаммом коронавируса среди членов одной семьи.

В Новой Зеландии с начала пандемии выявили более 2,3 тыс. зараженных, скончались порядка 25 человек.

Теги: #город #коронавирус #новзеландия
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