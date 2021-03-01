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05:37 01.03.2021

Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн

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Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, предложенный ранее президентом страны Джо Байденом.

План предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Законопроект, одобренный нижней палатой американского Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения, пишет The Wall Street Journal. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер, уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.

Предложенный Байденом план включает в себя увеличение минимальной заработной платы с $7,25 до $15 в час, и Палата представителей оставила этот пункт в одобренном ею законопроекте. Однако шансов на то, что он будет одобрен Сенатом, нет, пишет Bloomberg.

Демократы стремятся принять новый пакет стимулов до 14 марта, поскольку в этот день истекает срок действия некоторых видов федеральных программ помощи безработным.

С начала пандемии COVID-19 Конгресс одобрил уже несколько пакетов мер поддержки экономики, и новый план, как считают демократы, поможет стране вернуться к нормальному состоянию.

"Законопроект соответствует моменту, соответствует вызовам, и мы считаем, что это позволит нам в конце концов справиться с ужасным кризисом, с которым мы столкнулись", - заявил конгрессмен-демократ Джон Ярмут, возглавляющий бюджетный комитет Палаты представителей.

Республиканцы в основном выступают против законопроекта, считая его чрезмерно крупным, а также нерациональным, с учетом того, что экономика США уже восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Байден призвал Сенат не тянуть с одобрением законопроекта, заявив, что "терять время нельзя".

"Если мы будем действовать быстро, решительно и масштабно, мы в конечном итоге сможем справиться с вирусом и заставить нашу экономику снова двигаться, - заявил Байден. - Люди в этой стране страдали слишком много и слишком долго. Нам необходимо облегчить эти страдания".

Теги: #президент #сша #конгресс #план
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