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00:11 01.03.2021

SpaceX в понедельник выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

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SpaceX в понедельник выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в понедельник утром стартует на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) во временное окно, которое открывается 28 февраля в 20:37 по времени Восточного побережья США.

Это будет уже 20-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1143 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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