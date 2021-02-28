В Киеве 208 человек заболели Covid-19 за сутки, 14 умерли, 63 выздоровели - мэр

208 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью зафиксировано в Киеве за минувшие сутки, сообщил мэр украинской столицы Вимталий Кличко на своей странице в Facebook.

По его словам, из числа ранее заболевших киевлян 14 за сутки скончались, 63 выздоровели.

В числе заболевших за сутки - 112 женщин в возрасте от 22 до 89 лет, 77 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет, 12 девочек в возрасте от одного до 17 лет и семь мальчиков от семи до 17 лет. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (61), Днепровском (34) и Оболонском (27) районах. 46 заболевших госпитализировано.