В Черновцах полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в больнице

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту пожара в городской клинической больнице Черновцов, сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Возгорание произошло на втором этаже городской клинической больницы. Предварительно установлено, что в результате пожара погиб один человек. Еще один - получил ожоги. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства", - отмечается в сообщении.