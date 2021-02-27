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16:13 27.02.2021

В Черновцах полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в больнице

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В Черновцах полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в больнице

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту пожара в городской клинической больнице Черновцов, сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Возгорание произошло на втором этаже городской клинической больницы. Предварительно установлено, что в результате пожара погиб один человек. Еще один - получил ожоги. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства", - отмечается в сообщении.

Теги: #черновцы #больница #возгорание
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