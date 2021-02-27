В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК
Сторонники Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 7 марта акция может стать бессрочной
Поставки э/э и воды в Крым были прекращены, как только появились первые международные резолюции – Порошенко
Украинская сторона намерена обсудить на ТКГ 3 марта усиление обстрелов на Донбассе и блокирование международной гумпомощи
Вход для клиентов:
СПЕЦТЕМЫ:
UKR.NET- новости со всей Украины