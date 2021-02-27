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14:24 27.02.2021

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК

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В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК

Теги: #взрыв #черновцы
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Интерфакс-Украина
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