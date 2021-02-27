Корвет "Винница" станет кораблем-музеем

Учебный корабль Военно-морских сил ВС Украины "Винница" превратится в музей. Такое решение принял министр обороны Украины Андрей Таран.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, прорабатывается вопрос передачи корвета как музейного предмета в филиал Национального военно-исторического музея Украины - Центральный военно-морской музей.

"Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства планируют разместить на 8-м причале Николаева", - отмечается в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что таким образом будет сохранен для истории один из последних представителей корветов проекта "1124" как образец кораблестроения 70-х годов прошлого века.

Корвет "Винница" - многоцелевой корабль прибрежного действия. Спущен на воду в 1976 году. Выполнял задачи в акватории Черного моря. В составе ВМС ВС Украины принимал участие во многих многонациональных учениях.