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10:00 27.02.2021

Украина ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы 26 февраля – делегация в ТКГ

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Украина ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы 26 февраля – делегация в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы со стороны российских наемников на Донбассе 26 февраля.

Отмечается, что 26 февраля ранения получили 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Вчера, 26 февраля, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Водяного получили ранения девять военнослужащих ВС Украины (еще один военнослужащий получил ранение в другом районе, в результате подрыва на пока неустановленном взрывном устройстве), а затем еще один - пулевое ранение ноги", - сообщила Украинская делегация в ТКГ в Телеграм-канале в субботу.

Указывается, что состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.

"Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - подчеркнуто в сообщении.

 

Теги: #ранения #ткг #обстрелы
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