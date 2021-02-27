Украина ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы 26 февраля – делегация в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы со стороны российских наемников на Донбассе 26 февраля.

Отмечается, что 26 февраля ранения получили 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Вчера, 26 февраля, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Водяного получили ранения девять военнослужащих ВС Украины (еще один военнослужащий получил ранение в другом районе, в результате подрыва на пока неустановленном взрывном устройстве), а затем еще один - пулевое ранение ноги", - сообщила Украинская делегация в ТКГ в Телеграм-канале в субботу.

Указывается, что состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.

"Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - подчеркнуто в сообщении.