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09:47 27.02.2021

Пассажиры с билетами до или из Ивано-Франковской области смогут ехать по графику до 8 марта включительно - УЗ

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Пассажиры с билетами до или из Ивано-Франковской области смогут ехать по графику до 8 марта включительно - УЗ

Все пассажиры с приобретенными билетами в Ивано-Франковскую область смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге до 8 марта включительно, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Согласно постановлению №154 Кабинета министров Украины от 24 февраля, Укрзализныця с 9 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе", - отмечается в сообщении.

"Укрзализныця" приостановила продажу новых билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно, но не отменяет регулярные рейсы и не ограничивает высадку / посадку пассажиров до даты, указанной постановлением Кабмина.

"Пассажирам, которые планируют горный отдых в первый весенний уикенд, "Укрзализныця" предлагает альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское. В частности, напоминаем о продлении следования скоростного "Лыжного экспресса" №745 до Славского с возможностью приобретения билетов через чат-бот "Укрзализныци", - отмечается в сообщении.

Теги: #поезда #ивано_франковщина #билеты #уз
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