На Буковине правоохранители устанавливают личность псевдоминера, сообщившего о "минировании" магазина ночью

В Черновицкой области правоохранители устанавливают личность псевдоминера, который сообщил о "минировании" магазина около часа ночи, сообщил отдел коммуникации полиции областной Нацполиции.

"Анонимное сообщение о минировании магазина на улице Главной в Черновцах поступило в полицию 27 февраля примерно в 1:00 ночи. Правоохранители выяснили, что полученная информация не соответствует действительности

Как отмечается, полицейские обследовали помещение магазина и прилегающую территорию, однако каких-либо взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили. Уже вскоре заведение продолжило работу.

В полиции подчеркивают, что ложное сообщение о минировании имеет признаки преступления, предусмотренного ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За такие действия действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет.

Сейчас полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства.