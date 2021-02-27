Байден после удара США по Сирии советует Ирану быть осторожнее
Президент США Джо Байден предупредил Иран, что тот не может безнаказанно действовать на мировой арене.
"Нельзя действовать безнаказанно, нужно быть осторожнее", - приводят западные СМИ слова, сказанные Байденом журналистам об Иране. Президент комментировал недавний американский удар по проиранским формированиям в Сирии.
О нанесении ВВС США удара на востоке Сирии по инфраструктуре сирийских вооруженных группировок, которых поддерживает Иран, стало известно в ночь на 26 февраля. Согласно сообщению Пентагона, удары были санкционированы "в ответ на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес этого персонала". Удар в Сирии был нанесен после "консультации с партнерами по коалиции", сообщил представитель Пентагона.