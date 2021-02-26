Венедиктова: Утечка информации по подозрению Яценко в рамках дела ПриватБанка была, но мы не можем сказать, откуда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не может сказать, откуда произошла утечка информации относительно готовящегося подозрения бывшему первому заместителю главы правления ПриватБанка Владимиру Яценко и просит воздерживаться от обвинения в этом конкретных прокуроров.

"Если бы у меня были основания подозревать прокуроров... Они были бы отстранены немедленно и по ним началась бы служебная проверка немедленно. Я не позволю никому называть прокуроров с конкретными фамилиями - люди зарабатывают свою репутацию годами, а потом в масс-медиа она может быстро быть испорчена. Прокурор остаётся в группе, он работает, у меня нет оснований для того, чтобы его отстранять на сегодняшний день от работы", - сказала Венедиктова в пятницу вечером в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

Она подчеркнула: "То, что утечка произошла, это факт... Знали ли мы о том, что может быть утечка? Да, конечно, знали, поэтому "в капсуле" держалось все. Почему я быстро подписала подозрение? Потому что если информацией владеет больше, чем доверенное количество лиц, которые этим занимались, такое действительно может произойти. Мы разбираемся, откуда произошла утечка".

Генпрокурор также добавила: "Насколько я понимаю... Самолёт фрахтовался в выходные и был готов к вылету в выходные (подозрение Яценко было подписано в понедельник в первой половине дня - ИФ). Последнюю неделю работа с детективами шла каждый день.... Откуда это "полилось" - Офис генпрокурора, НАБУ, САП - мы сейчас говорить не можем вообще".