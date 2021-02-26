Стартовала международная кампания об оккупации Крыма CRIME (A) - МИД Украины

В День сопротивления российской оккупации Крыма и Севастополя стартовала международная общественная инициатива "CRIME (A)", сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Общественные организации объединились, чтобы привлечь внимание людей во всем мире к преступлениям России в оккупированном Крыму, опубликовали Манифест "О преступлениях России в Крыму" и призывают каждого участвовать в нем.

"Пока с украинского полуострова не уйдет последний российский солдат, мировое сообщество должно понимать: оккупация Крыма - это преступление России. Преступление, о котором нельзя молчать и которое не может остаться безнаказанным", - говорится манифесте инициативы.

Так, приобщиться к инициативе могут люди, организации и компании по всему миру.

"Сделать это очень просто: 1. поддержать манифест "О преступлениях России в Крыму" на сайте проекта https://crimea.support/; 2. распространить информацию об инициативе CRIME (A) в социальных сетях с #CRIME_A; 3. опубликовать в социальных сетях изображения со своим именем, названием организации или компании без букв "А", чтобы привлечь внимание к кампании CRIME (A)", - пояснили в МИД.

Инициатива должна привлечь не только украинцев, но и иностранцев. Информация на сайте доступна на украинском и английском языках. Инициативу поддержало Министерство иностранных дел и зарубежные дипломатические учреждения Украины по всему миру.

"Украинские дипломаты ежедневно держат Крым в фокусе международного внимания. Поэтому мы без колебаний присоединились к этой важной инициативе. По моему убеждению, она позволит рассказать миру о преступлениях России в новый, нестандартный, но доступный способ. Причем не только дипломатам и правительствам, а так, чтобы это обсуждали граждане других стран. Это важно, потому что преступные действия России представляют угрозу не только для нас, но и для других государств и их граждан ", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Инициаторами идеи является креативное агентство Banda. Вклад агентства, как и других партнеров проекта, осуществлялся на безоплатной основе. Партнеры проекта - Министерство иностранных дел Украины, Украинский институт, Меджлис крымскотатарского народа, Крымская правозащитная группа, Крым SOS, ZMINA, Медийная инициатива за права человека.