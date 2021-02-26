Харьковские спасатели больше 12 часов тушили пожар на складе синтетической и пластиковой продукции

Спасатели полностью ликвидировали пожар в складском здании по ул.Большая Панасовская в Харькове.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в четверг в 17:01.

"Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючей загрузке", - говорится в сообщении.

С учетом масштабов пожара, к месту вызова было сразу направлено 9 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 1 автолестница и дополнительно 2 автомобиля специального назначения. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 700 кв.м. Горело складское помещение с синтетической и пластиковой продукцией.

На тушение огня спасатели подали 8 пожарных стволов и в 17:49 локализовали его, а полностью ликвидировали - в 6:00 в пятницу.

Пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения возгорания выясняется.