События

11:44 26.02.2021

Харьковские спасатели больше 12 часов тушили пожар на складе синтетической и пластиковой продукции

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Харьковские спасатели больше 12 часов тушили пожар на складе синтетической и пластиковой продукции

Спасатели полностью ликвидировали пожар в складском здании по ул.Большая Панасовская в Харькове.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в четверг в 17:01.

"Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючей загрузке", - говорится в сообщении.

С учетом масштабов пожара, к месту вызова было сразу направлено 9 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 1 автолестница и дополнительно 2 автомобиля специального назначения. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 700 кв.м. Горело складское помещение с синтетической и пластиковой продукцией.

На тушение огня спасатели подали 8 пожарных стволов и в 17:49 локализовали его, а полностью ликвидировали - в 6:00 в пятницу.

Пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Теги: #гсчс #пожар #харьковская_область
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