Начато расследование по факту мошенничества на сумму почти 1 млн грн при закупке школьных парт во Львовской области - прокуратура

Правоохранителями задокументирован факт мошенничества при закупке школьных парт в рамках программы "Новая украинская школа" на сумму почти 1 млн грн, к которому причастны действующий заместитель председателя Червоноградского городского совета и предприниматель из Львова, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Установлено, что в конце 2018 г. 42-летний предприниматель из Львова выиграл тендер для поставки в рамках программы "Новая украинская школа" более 800 комплектов школьной мебели для учащихся начальных классов общеобразовательных учебных заведений Сокольского района, однако фактически предоставил стулья и парты ненадлежащего качества - непригодные для использования по своему прямому назначению. Учитывая это, их не смогли использовать при обучении учащихся. В свою очередь, 61-летний чиновник из-за своей служебной халатности не убедился в качестве поставленной предпринимателем школьной мебели. Следовательно, чиновник обеспечил проведение расчета за них в полном объеме и некачественную мебель отправили в более чем 50 учебных заведений района", - говорится в сообщении, на странице Львовской областной прокуратуры в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

В прокуратуре отметили, что сумма причиненного ущерба составила более 934 тыс грн.

"Сейчас заместителю городского головы сообщено о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а предпринимателю - по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения", - подытожили в прокуратуре.

Источник: https://www.facebook.com/lviv.gp.gov.ua/posts/293674586993575