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19:38 25.02.2021

Президент зарегистрировал пакет законопроектов о налоговой амнистии

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Президент зарегистрировал пакет законопроектов о налоговой амнистии

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии, свидетельствует информация на парламентском сайте.

Согласно ему, президент в четверг зарегистрировал законопроекты 5153 (поправки в Налоговый кодекс), 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект 5156 - с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.

Тексты указанных законопроектов пока что на сайте рады отсутствуют.

Теги: #налоги #амнистия
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