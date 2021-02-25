Президент зарегистрировал пакет законопроектов о налоговой амнистии

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии, свидетельствует информация на парламентском сайте.

Согласно ему, президент в четверг зарегистрировал законопроекты 5153 (поправки в Налоговый кодекс), 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект 5156 - с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.

Тексты указанных законопроектов пока что на сайте рады отсутствуют.