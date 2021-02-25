"Эпицентр" до марта откроет в Энергодаре 9-й отдельно стоящий центр выдачи интернет-заказов

Торговая сеть "Эпицентр" с декабря прошлого года начала открывать центры выдачи интернет-заказов (ЦВЗ) за пределами торговых центров, и до конца февраля планирует открыть девятый подобный центр – в Энергодаре (Запорожская обл.), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе сети.

В "Эпицентре" уточнили, что первый центр был запущен в Городке Хмельницкой области 5 декабря, а семь других – в Киеве, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Одессе и Тернополе.

Отдельно стоящие от ТЦ центры имеют общую площадь свыше 2 тыс. кв. м и современный технологический формат – адресную систему хранения, автоматизацию процессов и зону ожидания для покупателей. Такой формат работает еще в 12 обновленных ЦВЗ.

Как уточнили в пресс-службе, всего сейчас насчитывается 91 ЦВЗ общей площадью более 18 тыс. кв. м – во всех ТЦ сети и в других торгово-развлекательных центрах (Dream Town, ЦУМ и т.д.).

В компании добавили, что планируют далее развивать ЦВЗ за пределами ТЦ в Украине, чтобы быть ближе к покупателям, особенно в небольших городах, где сеть ранее не была представлена.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.