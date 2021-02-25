События

11:25 25.02.2021

Донецкая область получила вакцину от COVID-19: часть направят военным, 14 тыс. доз получат гражданские

2 мин читать
Донецкая область получила вакцину от COVID-19: часть направят военным, 14 тыс. доз получат гражданские

Донецкая область в ночь на четверг получила вакцину производства Oxford/AstraZeneca (Covishield) от COVID-19, часть которой будет направлена военнослужащим, 14 тыс. доз получат гражданские, сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня ночью Донецкая область получила антиковидную вакцину. Определенное количество доз будет направлено военным. 14 тыс. доз получат гражданские. Вакцинацию начинаем уже сегодня - с Бахмутского района", - написал Кириленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на первом этапе полученным количеством доз с учетом разлива смогут вакцинировать не менее 12,5 тыс. работников медицинских учреждений области.

Как сообщалось, самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь утром 24 февраля.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Ранее для экстренного применения её также одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford /AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

 

Теги: #донецкая_область #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:42 25.02.2021
Вакцина Pfizer от COVID-19 эффективна на 92% после введения двух доз и на 62% - после первой

Вакцина Pfizer от COVID-19 эффективна на 92% после введения двух доз и на 62% - после первой

02:56 25.02.2021
Moderna отправила на испытания обновленную вакцину против южноафриканского варианта COVID-19

Moderna отправила на испытания обновленную вакцину против южноафриканского варианта COVID-19

22:02 24.02.2021
Зеленский обсудил с Дудой Nord Stream 2 и инициативу Польши о передаче Украине 1,2 млн доз вакцины Astra Zeneca

Зеленский обсудил с Дудой Nord Stream 2 и инициативу Польши о передаче Украине 1,2 млн доз вакцины Astra Zeneca

17:14 24.02.2021
В Харьковской области ожидают поставку 30,4тыс. доз вакцины CoviShield для первой волны вакцинации

В Харьковской области ожидают поставку 30,4тыс. доз вакцины CoviShield для первой волны вакцинации

16:25 24.02.2021
Гана первой в мире получила вакцину от COVID-19 при помощи программы COVAX

Гана первой в мире получила вакцину от COVID-19 при помощи программы COVAX

14:25 24.02.2021
Венгрия стала первой страной ЕС, начавшей применять китайскую вакцину от COVID-19

Венгрия стала первой страной ЕС, начавшей применять китайскую вакцину от COVID-19

14:10 24.02.2021
Киевская область получила более 16 тыс. вакцин от COVID-19 - ОГА

Киевская область получила более 16 тыс. вакцин от COVID-19 - ОГА

13:46 24.02.2021
Киев получил от Минздрава 42,6 тыс. доз вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield), столица готова к вакцинации

Киев получил от Минздрава 42,6 тыс. доз вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield), столица готова к вакцинации

09:41 24.02.2021
Пять европейских стран призвали власти ЕС увеличить производство вакцины от коронавируса

Пять европейских стран призвали власти ЕС увеличить производство вакцины от коронавируса

18:28 23.02.2021
Литва поделится с Украиной вакциной от Covid-19, когда у нее появится ее избыток - глава МИД

Литва поделится с Украиной вакциной от Covid-19, когда у нее появится ее избыток - глава МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ШАРИЙ ОБЪЯВЛЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОЗЫСК - СБУ

Киевская область может войти в "оранжевую" зону – Минздрав

Суд арестовал и передал АРМА имущество, связанное с экс-главой МВД Захарченко

В Верховный суд поступил иск нардепа Козака по обжалованию санкций СНБО

В Украине за сутки 8 147 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 3 889 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

ШАРИЙ ОБЪЯВЛЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОЗЫСК - СБУ

Венедиктова: расследования по заявлениям, в которых фигурировал Хантер Байден, завершены, это геополитика

В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной

Киевская область может войти в "оранжевую" зону – Минздрав

"Батькивщина" разработала законопроект о компенсациях за возможные негативные последствия вакцинации от Covid-19

Суд арестовал и передал АРМА имущество, связанное с экс-главой МВД Захарченко

На Харьковщине во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

Во Львовской области первыми вакцину от COVID-19 получат медики областной инфекционной больницы

За сутки в Киеве выявили 652 случая заболевания COVID-19За сутки в Киеве выявили 652 случая заболевания COVID-19

Финляндия с 8 марта на три недели вводит локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА