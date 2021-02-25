Донецкая область получила вакцину от COVID-19: часть направят военным, 14 тыс. доз получат гражданские

Донецкая область в ночь на четверг получила вакцину производства Oxford/AstraZeneca (Covishield) от COVID-19, часть которой будет направлена военнослужащим, 14 тыс. доз получат гражданские, сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня ночью Донецкая область получила антиковидную вакцину. Определенное количество доз будет направлено военным. 14 тыс. доз получат гражданские. Вакцинацию начинаем уже сегодня - с Бахмутского района", - написал Кириленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на первом этапе полученным количеством доз с учетом разлива смогут вакцинировать не менее 12,5 тыс. работников медицинских учреждений области.

Как сообщалось, самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь утром 24 февраля.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Ранее для экстренного применения её также одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford /AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).