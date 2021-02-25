За сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военнослужащих

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получил военнослужащий ВСУ. Еще один украинский военный получил ранение во время задержания диверсанта, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжили осуществлять вооруженные провокации и шесть раз нарушили режим прекращения огня… В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Военному оперативно оказана медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

В частности, из стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Южного и Талаковки, возле которых был ранен украинский военнослужащий.

В пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного на Приазовье противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки осуществил неприцельные выстрелы из автоматических станковых гранатометов.

"Недалеко от населенного пункта Чермалык украинский военнослужащий, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес нашем военному легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта", – подчеркнули в штабе.

В штабе отметили, что основной целью действий противника за прошедшие сутки "остается провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня".

"В двух случаях противник обстреливал позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрел со стороны наших воинов. Кроме того, в одном случае зафиксирован ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, который свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей", – пояснили в штабе.

"По состоянию на 7:00 25 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил стабильная, нарушений со стороны российских оккупантов не зафиксировано", – констатировали украинские военнослужащие.