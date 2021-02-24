Госслужба по этнополитике и свободе совести реализует проект "Новая библиотека Софии"

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести реализует проект "Новая библиотека Софии", который является площадкой для диалога между представителями всех религий и этнических групп в Украине.

"Стремясь содействовать межконфессиональному, межрелигиозному, межэтническому диалогу, мы основали проект "Новая библиотека Софии", - сказала глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан на пресс-конференции в Киеве в среду.

По словам Богдан, "Новая библиотека Софии" призвана быть инклюзивной интерактивной площадкой, на которой будут объединены усилия религиозных, этнических сообществ, обществоведов, искусствоведов вокруг поиска источников мудрости.

"Этот проект базируется на идеи, что, несмотря на все отличия во взглядах, всем нам интересны некоторые базовые понятия, такие, как справедливость, любовь, смелость, доброжелательность, и, соответственно, в рамках этого проекта мы ищем объединения взглядов разных вероисповеданий, разных культур вокруг вопросов, которые важны для всех", - пояснила она.

Богдан указала, что религиозные сообщества Украины с радостью откликнулись на этот проект, который реализуется совместно с Открытым православным университетом.

"У нас есть мечта, что, возможно, когда-нибудь этот проект, который сейчас происходит в онлайновой версии, также приобретет жизнь офлайн на территории Национального заповедника "София Киевская". Об этом уже были предварительные консультации с его директором, но на данный момент мы развиваем этот проект как онлайновую площадку для коммуникации и обмена идеями", - подчеркнула она.

Координатор сотрудничества с религиозными сообществами Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Вячеслав Горшков указал, что сейчас есть необходимость в консолидации общества и налаживании таких отношений между всеми представителями украинского общества, которые бы помогли Украине выйти на качественно новый уровень.

"Мы считаем, что религиозные организации и религиозные традиции, которые столетиями накапливали позитивный опыт выживания, налаживания жизни больших обществ, могут поделиться этим опытом, на него есть запрос. И как раз "Библиотека Софии-Мудрости" - это площадка, на которой не только можно найти какие-то цитаты, тексты, изображения, но это еще площадка для плодотворного диалога между представителями всех религиозных традиций, которые присутствуют в Украине, разных этнических сообществ, а также учеными, представителями учебных заведений, университетов", - рассказал он.