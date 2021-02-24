Дания смягчит некоторые антикоронавирусные ограничения с 1 марта

В Дании с 1 марта откроются магазины площадью менее 5 тыс. кв. м и школы в некоторых частях страны, сообщают в среду европейские СМИ.

Магазины, площадь которых - больше 5 тыс. кв. м, пока останутся закрытыми.

Школьники, которые вернутся к учебе в традиционном режиме, должны будут регулярно сдавать тесты на коронавирус, как минимум два раза в неделю. На улице люди смогут собираться группами до 25 человек. В правительстве Дании не исключают риск роста заражений после ослабления ограничений, но считают этот риск "просчитанным".

Всего в стране с начала пандемии выявили более 209 тыс. случаев заражения COVID-19, скончалось более 2,3 тыс. человек. В последнее время более половины заражений, выявляемых в этой стране, произошли от нового штамма COVID-19, распространившегося в начале года в Европе.