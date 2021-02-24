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11:00 24.02.2021

Три четверти украинцев знают о санкциях против Медведчука, более половины их поддерживают – соцопрос

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Три четверти украинцев знают о санкциях против Медведчука, более половины их поддерживают – соцопрос

Три четверти украинцев (75%) знают о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги, телеведущий Оксаны Марченко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года.

По данным опроса, 40% опрошенных хорошо знают об этих санкциях, 35% - что-то слышали, 25% - впервые слышат.

При этом 58% поддерживают такое решение СНБО, 28% - не поддерживают. Среди тех, кто хорошо знают об этом решении, 73% заявили о его поддержке, 23% - противоположного мнения.

52% респондентов считают, что решение о введении санкций против Медведчука вызвано его пророссийской деятельностью, 30% опрошенных считают это разборками между олигархами, 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", 13% считают решение СНБО указанием со стороны США, а 10% заявили о давлении на оппозицию.

В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля ввел санкций против Медведчука и его супруги из-за финансирования терроризма, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие. Согласно решению СНБО, санкции введены против 19 юридических и 8 физических лиц, среди них Медведчук и Марченко, а также несколько граждан РФ. После соответствующего решения СНБО Марченко заявила о своем намерении идти в политику и вступить в партию "ОПЗЖ".

Кроме того, 19 февраля СНБО поручил Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называли Медведучка одним из бенефициаров СЗН, однако партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что депутат и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

 

Теги: #санкции #медведчук #опрос
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