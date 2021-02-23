Порошенко встретился с журналистами телеканала "Прямой"

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал журналистов телеканала "Прямой" продолжать придерживаться проукраинского курса, а также предложил разработать Соглашение о принципах редакционной политики, сообщила пресс-служба телеканала.

"Я здесь для того, чтобы поблагодарить весь журналистский коллектив и всех зрителей Прямого канала, потому что сегодня это лидер информационного вещания и здесь работают настоящие патриоты. Это проукраинский, государственный, но не оппозиционный канал. Вы - проукраинские журналисты, и вы точно проводите проукраинскую политику. Проводите - и я очень благодарен за это - уже много лет политику противодействия российскому информационному влиянию в информационном поле Украины. Это ваша работа, и то, что вы лидерами, означает, что вас смотрят и вам доверяют", - заявил Порошенко во время встречи с журналистами телеканала.

Политик призвал обеспечивать защиту украинства в информационном эфире страны. "Потому что кроме вас и некоторых ваших коллег, которым я очень благодарен, на сегодня это мало кто делает. К сожалению", - констатировал Порошенко.

Также он призвал журналистов телеканала подготовить документ "Основы редакционной политики" для того, чтобы узаконить отношения с позиции защиты прав журналистов, защиты свободы слова. "Мы должны продемонстрировать отличие от того, как это делают другие каналы", - подчеркнул Порошенко.