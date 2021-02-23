Во Львове около тысячи человек протестовали против приговора Стерненко

Около тысячи человек во вторник вечером пришли под стены Львовского горсовета на акцию против приговора активисту Сергею Стерненко под названием "Сегодня его, а завтра – нас!".

Ак передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники акции держали плакаты с портретами Стерненко и лозунгами "Волю Стерненко!", "Сегодня его, а завтра – всех нас!", "Пришла весна – не тех садят" и другие.

Акция протеста прошла в рамках всеукраинской акции протеста против приговора Приморского районного суда Одессы, который приговорил экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение человека.

Ранее во вторник Львовский областной совет принял обращение к органам центральной власти Украины, в котором приговор Стерненко назван "несправедливым и необоснованным" и потребовал "обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией", а также немедленной разработки и внедрения судебной реформы в Украине.