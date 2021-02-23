Аваков обратился к НБУ с просьбой выпустить монету с изображением Василия Слипака

Министр внутренных дел Арсен Аваков обратился к Национальному банку Украины с просьбой выпустить памятную монету с изображением погибшего на Донбассе оперного певца, Героя Украины Василия Слипака, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел во вторник.

Отмечается, что инициаторами обращения Авакова стали украинцы Франции, которые хотели почтить память погибшего в 2016 году солиста Парижской оперы.

"Общая память о выдающемся украинце, талант которого любили и ценили во Франции, позволит углубить культурное сотрудничество между нашими странами", - обосновал свою позицию в обращении к председателю правления НБУ Аваков.

Василий Слипак (1974-2016) - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на востоке Украины, позывной "Миф". Был также одним из лидеров украинской общины Франции, членом Объединения украинцев Франции.

Трижды бывал на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым.

Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное, на линию соприкосновения, в октябре вернулся в Париж. В июня 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода, но 29 июня 2016 года погиб в бою от пули вражеского снайпера.

В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины.