За сутки в Киеве COVID-19 заболели 454 человек, от осложнений умерли 15 пациентов

В течение последних суток в украинской столице коронавирусом заразились 454 человека, 88 пациентов попали в больницу, еще 15 киевлян – умерли от осложнений COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"454 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в городе 2596 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 135 129", - отметил Кличко в своем Telegram-канале во вторник.

Столичный мэр уточнил, что за последние сутки в Киеве заболели 195 женщин в возрасте от 20 до 93 лет и 231 мужчина в возрасте от 18 до 84 лет. Также заразились 8 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 121, Святошинском - 64 и в Деснянском - 60 случаев", - уточнил Кличко.

Он добавил, что выздоровели за прошедшие сутки 378 киевлян. За всё время пандемии коронавирус преодолели уже 92 303 жителя столицы.