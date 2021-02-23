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10:24 23.02.2021

В Черновицкой области усилили карантин

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В Черновицкой области усилили карантин

Из-за резкого увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Черновицкой области в регионе на две недели усилили карантинные ограничения.

Как отмечает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации, новые ограничения вступают в силу со вторника, 23 февраля.

В период действия усиленного карантина, все учебные заведения в области переходят на дистанционную форму обучения, не будут работать игровые зоны в торговых центрах, а заведения общественного питания будут открыты до 20:00.

"На Буковине в 5 раз выросло количество больных коронавирусом детей. Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения Covid-19", - заявил глава ОГА Сергей Осачук.

Он отметил, что в стационарах области находится 1113 пациентов, а коечный фонд в COVID-больницах заполнен почти на 63%.

"На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек. На этой неделе запланировано развернуть еще 500, из них 120 уже добавили сегодня. Мы заботимся о том, чтобы каждый пациент имел доступ к кислородной дотации. Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, которые будут лечить больных коронавирусом", - резюмировал Осачук.

Ожидается, что карантинные ограничения будут действовать как минимум до 9 марта.

Теги: #карантин #черновицкая_область
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