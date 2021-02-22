Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для некоторых видов аграрной продукции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в частности: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семена льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур.

"Закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства.

Как сообщалось, 17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции", которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для отдельных видов продукции (сырья) в сельском хозяйстве.

Документ предлагается дополнить п.193.1 ст.193 Налогового кодекса новым подпунктом "г" и установить ставку НДС в размере 14% по операциям поставки на таможенную территорию и ввоза на таможенную территорию Украины сельхозпродукции, классифицируемой по товарным позициям согласно УКТ ВЭД: 0102 (крупный рогатый скот, живой); 0103 (свиньи, живые); 0401 (в части цельного молока), 1001 (пшеница), 1002 (рожь),1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1204 00 (семена льна), 1205 (семена рапса), 1206 00 (семена подсолнечника),1207 (семена и плоды других масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).