Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на самолете "Розы Ветров"
Самолет Hawker 800XP с бортовым номером UR-WRR, которым бывший первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" (Киев) Владимир Яценко пытался покинуть Украину, обслуживает авиакомпания Windrose ("Роза Ветров", Киев), свидетельствуют данные Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины.
Фото с номером самолета обнародовано на странице Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Facebook.
Владельцем судна в госреестре указана кипрская компания Viskona Investments Ltd.
Согласно данным flightradar24, самолет вылетел из Днепра в 10:05 в направлении западной границы Украины, однако развернулся в районе Каменец-Подольского и затем сел в Киеве. Время полета составило 1 час 32 мин.
Как сообщалось, генеральный прокурор Ирина Венедиктова согласовала уведомление о подозрении бывшего первого заместителя председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк", он был задержан в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).
По данным Офиса Генпрокурора, экс-управленец пытался покинуть пределы Украины на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.
Бывший чиновник подозревается в растрате средств ПриватБанка в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Windrose основана в 2003 году. Основным направлением деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.
По утверждению некоторых СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский. В то же время официально такая информация не подтверждена.
В Государственном реестре юрлиц учредителями авиакомпании значатся украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited. Конечным бенефициарным владельцем указан ее гендиректор Владимир Каменчук.