Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на самолете "Розы Ветров"

Самолет Hawker 800XP с бортовым номером UR-WRR, которым бывший первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" (Киев) Владимир Яценко пытался покинуть Украину, обслуживает авиакомпания Windrose ("Роза Ветров", Киев), свидетельствуют данные Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины.

Фото с номером самолета обнародовано на странице Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Facebook.

Владельцем судна в госреестре указана кипрская компания Viskona Investments Ltd.

Согласно данным flightradar24, самолет вылетел из Днепра в 10:05 в направлении западной границы Украины, однако развернулся в районе Каменец-Подольского и затем сел в Киеве. Время полета составило 1 час 32 мин.

Как сообщалось, генеральный прокурор Ирина Венедиктова согласовала уведомление о подозрении бывшего первого заместителя председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк", он был задержан в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).

По данным Офиса Генпрокурора, экс-управленец пытался покинуть пределы Украины на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.

Бывший чиновник подозревается в растрате средств ПриватБанка в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Windrose основана в 2003 году. Основным направлением деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.

По утверждению некоторых СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский. В то же время официально такая информация не подтверждена.

В Государственном реестре юрлиц учредителями авиакомпании значатся украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited. Конечным бенефициарным владельцем указан ее гендиректор Владимир Каменчук.