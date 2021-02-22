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16:24 22.02.2021

ВАКС в пятый раз принял решение о принудительной доставке судьи Вовка, который снова не явился в суд

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ВАКС в пятый раз принял решение о принудительной доставке судьи Вовка, который снова не явился в суд

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вновь принял решение о принудительной доставке главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка в ВАКС для избрания ему меры пресечения в связи с очередной неявкой подозреваемого судьи.

"Судья Вовк вновь не явился на заседание, назначенное на понедельник, в связи с чем принято еще одно решение о применении в отношении него привода. Следующее заседание назначено на 9 марта", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС в понедельник.

Ранее ВАКС четырежды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.

Как сообщалось, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

1 февраля детективы НАБУ пытались вручить главе ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, но он отказался его получать, а вечером того же дня в очередной раз не явился по повестке о вызове в НАБУ.

 

Теги: #вовк #вакс
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