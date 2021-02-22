Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете, генпрокурор согласовала подозрение

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка в совершении преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сообщают в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбы, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", - сообщили в ведомстве в понедельник.

При этом в НАБУ не называют имени экс-чиновника.

Источники в правоохранительных органах сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что речь идет об экс-заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook в свою очередь, комментируя подписание ею подозрений, написала: "Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам Приватбанка – моя. Сегодня мы демонтировали манипуляции и стереотипы, которые давно стали частью нашей культуры – свидетели в одном из важных и чувствительных уголовных производств, из числа тех, которые на слуху и у наших международных партнеров, сегодня превратились в подозреваемых".

По ее словам, у нее есть собственное мнение по расследованию дел Приватбанка, которое она сформировала после того, как стала одним из процессуальных руководителей.

"Я лично приняла решение о необходимости ряда указаний о следственных действиях и проведении экспертного исследования с целью подтверждения убытков, причиненных государству и гражданам", - отметила генпрокурор.

При этом Венедиктова подчеркнула, что не может разглашать детали, добавив лишь, что ее не устраивали моменты с точки зрения перспектив представления обвинения в суде.