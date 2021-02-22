Уруский о фото с Кадыровым: размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора

Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявляет, что его местонахождение на фото рядом с главой Чеченской Республики Рамзана Кадырова связано с тем, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора.

"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Д. Шмигаля, - официальная церемония открытия международного военно-технического выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - написал Уруский в социальной сети Facebook.

В то же время, вице-премьер добавил, что он во время и после церемонии не имел никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Кадыров.

"Украинская делегация обратила внимание местного протокола на неприемлемость подобных ситуаций в будущем. Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской сторон"», - добавил он.

Ранее Шмыгаль заявил, что ждет объяснений от Уруского относительно его фото рядом с Кадыровым.