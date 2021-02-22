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11:42 22.02.2021

Шмыгаль ждет объяснений от Уруского относительно фото рядом с Кадыровым

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Шмыгаль ждет объяснений от Уруского относительно фото рядом с Кадыровым

Премьер-министр Денис Шмыгаль ждет объяснений от вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского относительно фото возле главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал Шмыгаль в социальной сети Facebook в понедельник.

Данное сообщение премьер сопроводил фотографией, на которой Уруский находится возле главы Чеченской Республики Кадырова

Ранее в СМИ появилась информация, что эта фотография сделана 21 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ .

 

Теги: #уруский #кадыров #фотография
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