На Прикарпатье установили 16 КПП для предотвращения распространения коронавируса

Для предотвращения распространения COVID-19 в Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов у ряда населенных пунктов, сообщили в полиции области.

"Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье.

Отмечается, что на КПП правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.

Сообщается, что 5 КПП будут работать в круглосуточном режиме, еще 11 – с 06:00 до 21:00

Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

В полиции подчеркнули, что не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль. "Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств", уточнили правоохранители.