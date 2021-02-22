События

03:33 22.02.2021

На Прикарпатье установили 16 КПП для предотвращения распространения коронавируса

1 мин читать
На Прикарпатье установили 16 КПП для предотвращения распространения коронавируса

Для предотвращения распространения COVID-19 в Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов у ряда населенных пунктов, сообщили в полиции области.

"Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье.

Отмечается, что на КПП правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.

Сообщается, что 5 КПП будут работать в круглосуточном режиме, еще 11 – с 06:00 до 21:00

Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

В полиции подчеркнули, что не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль. "Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств", уточнили правоохранители.

Теги: #блокпосты #карантин #прикарпатье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 20.02.2021
На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь на 120 койко-мест - Аваков

На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь на 120 койко-мест - Аваков

11:59 19.02.2021
Госналоговая списала налоговый долг более 3,6 млн налогоплательщикам на 1 млрд грн - Гетманцев

Госналоговая списала налоговый долг более 3,6 млн налогоплательщикам на 1 млрд грн - Гетманцев

15:00 18.02.2021
Правительство опубликовало постановление об адаптивном карантине с 24 февраля

Правительство опубликовало постановление об адаптивном карантине с 24 февраля

13:56 18.02.2021
ЕБА предлагает во время карантина разрешить продажу электротоваров для уборки и дезинфекции

ЕБА предлагает во время карантина разрешить продажу электротоваров для уборки и дезинфекции

12:00 18.02.2021
Госпродпотребслужба обнаружила птичий грипп в поселке под Киевом и ввела карантин

Госпродпотребслужба обнаружила птичий грипп в поселке под Киевом и ввела карантин

15:57 17.02.2021
Обновленное карантинное зонирование начнет действовать в Украине с 24 февраля

Обновленное карантинное зонирование начнет действовать в Украине с 24 февраля

14:38 17.02.2021
На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

14:17 17.02.2021
Общепит в Украине с 24 февраля сможет работать на час дольше

Общепит в Украине с 24 февраля сможет работать на час дольше

14:13 17.02.2021
Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина

Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина

14:07 17.02.2021
Ткаченко рассказал о карантинных ограничениях для креативных индустрий с 22 февраля

Ткаченко рассказал о карантинных ограничениях для креативных индустрий с 22 февраля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники с начала суток один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - сводка

Степанов в Индии "лично проконтролировал" отгрузку 500тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, на днях они буду в Украине

В Украине за сутки 4 489 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 557 человек

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские бойцы не пострадали

Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МАГАТЭ смог договориться с Ираном о продолжении мониторинга атомных объектов

В ОАЭ стартовала оружейная выставка "IDEX-2021", Украина представлена новейшими перспективными разработками

В Эстонии усиливают меры по борьбе с Covid-19

Новые санкции ЕС против властей Беларуси прогнозирует оппозиция

Поиск заблудившегося 14 февраля в Карпатах туриста продолжается

США пока не могут установить происхождение COVID-19 - советник Байдена

США подготовят ответ на атаку на SolarWinds

Российские наемники с начала суток один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - сводка

Самолет нигерийских ВВС разбился перед посадкой в столичном аэропорту

Украина представила продукцию своего ОПК на выставке IDEX в ОАЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА