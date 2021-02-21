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11:52 21.02.2021

Кулеба и Ткаченко возмущены репрессиями против журналистов в Беларуси – заявление

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Кулеба и Ткаченко возмущены репрессиями против журналистов в Беларуси – заявление

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко выражают возмущение событиями в Республике Беларусь, где власти продолжают притеснения и репрессии против журналистов.

"Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы", - говорится в обнародованном в воскресенье совестном заявлении Кулебы и Ткаченко о репрессиях против журналистов в Беларуси.

Министры подчеркивают, что Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ.

"Особое беспокойство вызывает деструктивная деятельность России, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации", - говорится в заявлении.

Теги: #ткаченко #кулеба #журналисты #беларусь
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