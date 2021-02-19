Зеленский реорганизовал 9 и образовал 8 военно-гражданских администраций в Луганской области - указ

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 февраля, во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановил реорганизовать 9 и образовать 8 военно-гражданских администраций в Луганской области, сообщается на сайте президента.

В соответствии с его указом №62/2021" Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области" были реорганизованы военно-гражданские администрации городов Золотое, Счастье, Лисичанск, Северодонецк, Екатериновка, а также посёлков и сёл Новотошковское, Желобок, Крымское, Троицкое и Новозвановка, Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино, Орехово-Донецкое и других.

В тоже время, указом были образованы Горная, Лисичанская, Счастьенская, Северодонецкая, Попаснянская городские военно-гражданские администрации, а также Станично-Луганскокая, Нижньотепливская и Криворожская поселковые военно-гражданские администрации.

Командующему Объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием и реорганизацией военно-гражданских администраций и проинформировать о результатах.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.