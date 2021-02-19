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17:44 19.02.2021

В Офисе генпрокурора надеются на принятие Радой в целом законопроекта о заочном осуждении с сохранением принципиальных моментов

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В Офисе генпрокурора надеются на принятие Радой в целом законопроекта о заочном осуждении с сохранением принципиальных моментов

В Офисе генпрокурора надеются на принятие Верховной Радой закона о заочном осуждении с сохранением ключевых позиций и урегулирование норм уголовно-процессуального кодекса, которые сделают невозможным для сторон злоупотребление процессуальными правами.

На брифинге в пятницу с участием родственников Героев Небесной сотни руководитель департамента по "делам Майдана" Алексей Донской отметил, что его обнадёживает принятие в первом чтении законопроекта о заочном осуждении.

Донской отметил, что смысл избрания заочной меры пресечения заключается в открытии пути процедуры специального досудебное расследования и специального судебного производства.

"Немного оптимизма, правда, оставляет риторика депутатов, которые говорили, что в первом чтении примем, а далее возможны изменения. Мы очень надеемся, что этот законопроект сохранит те принципиальные вещи, которые были приняты Верховной Радой в первой редакции", - подчеркнул Донской.

Он пояснил, что в настоящее время используется имеющиеся возможности для заочного привлечения к ответственности - "путь к заочке сегодня лежит именно через избрание заочной меры пресечения в виде содержания под стражей".

Также, по его словам, необходимо сбалансировать уголовное процессуальное законодательство, что сделает более эффективной работу следователей и уменьшит "процессуальные диверсии"- злоупотребления участниками процесса (адвокатами), своими процессуальными правами.

Теги: #майдан #заочное_осуждение #генпрокуратура
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