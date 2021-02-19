На ремонт исторических зданий во Львове в 2021г выделили 54,2 млн грн

Проект бюджета развития Львовской городской территориальной громады предусматривает 54,2 млн грн на ремонт и реставрацию объектов исторического наследия, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"В этом году мы должны вложиться в 54,2 млн грн. Значительная часть этих средств – 29,1 млн грн, то есть 54% от общей суммы – предусмотрена на завершение работ на уже существующих объектах", – цитируется в сообщении начальница управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко.

Так, 11,2 млн грн выделяются для объектов, для которых уже готова проектно-сметная документация и проведены тендеры; 6,5 млн грн – для ЛКП "Бюро наследия"; 5,7 млн грн – для проектов международных программ и Госфонда регионального развития (ГФРР).

Кроме того, 52 млн грн привлекаются за счет грантовых программ.

В частности, за счет финансирования ГФРР планируется реставрировать корпус Национального университета "Львовская политехника" по ул. Князя Романа, 3а.

Общая сумма средств из ГФРР составляет 40,2 млн грн, из которых 2,3 млн грн финансирует город.