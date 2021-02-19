События

04:35 19.02.2021

США увеличат взносы на программу COVAX в два раза

1 мин читать
США увеличат взносы на программу COVAX в два раза

США расширят поддержку инициативы по вакцинации COVAX с $2 до $4 млрд, сообщил Белый дом.

"COVID показал нам, что ни одна нация не может действовать в одиночку перед лицом пандемии. Сегодня президент Байден предпринимает действия (...) для защиты американцев от COVID-19 и наиболее уязвимых людей во всем мире", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что США "возьмут на себя ведущую роль в мобилизации дальнейших глобальных взносов в COVAX, выделив дополнительные $2 млрд в период с 2021 до 2022 годов".

"Следующие $2 млрд в виде поддержки от властей США в дополнение к первоначальному взносу в размере $2 млрд будут выплачены по мере работы с донорами", - уточнили в администрации.

COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

Теги: #сша #взносы #covax #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:08 19.02.2021
Турция начнет ослаблять "ковидные" ограничения с марта

Турция начнет ослаблять "ковидные" ограничения с марта

06:53 19.02.2021
На Буковине с начала пандемии коронавирусом заболело более 50 тыс. человек

На Буковине с начала пандемии коронавирусом заболело более 50 тыс. человек

01:15 19.02.2021
США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси за "подрыв демократии"

США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси за "подрыв демократии"

23:25 18.02.2021
Американский марсоход совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты

Американский марсоход совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты

22:49 18.02.2021
Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок в Крыму – посольство США

Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок в Крыму – посольство США

20:15 18.02.2021
В ВОЗ призывают распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам

В ВОЗ призывают распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам

18:03 18.02.2021
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях реанимационные койки заполнены ковидными пациентами на 70% - KSE

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях реанимационные койки заполнены ковидными пациентами на 70% - KSE

14:41 18.02.2021
В Латвии зафиксирован первый случай COVID-19 у собаки

В Латвии зафиксирован первый случай COVID-19 у собаки

09:53 18.02.2021
США из-за климатических изменений нужно готовиться к более частым штормам - эксперты

США из-за климатических изменений нужно готовиться к более частым штормам - эксперты

09:19 18.02.2021
Байден считает, что реализация его плана борьбы с COVID-19 будет способствовать развитию экономики

Байден считает, что реализация его плана борьбы с COVID-19 будет способствовать развитию экономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов вылетел в Индию договариваться о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году

Зеленский провел совещание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции

Число умерших в Украине в декабре-2020 к декабрю-2019 подскочило на 42,9% – Госстат

Количество украинцев в 2020 году сократилось на 314 тысяч – Госстат

Представительство президента в АРК опровергает информацию о возобновлении ж/д сообщения с Крымом до деоккупации

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские моряки будут тренироваться на кораблях королевских ВМС Великобритании

Аваков: Французской компанией OCEA уже построен первый корпус для новых патрульных катеров ГПСУ

Кравчук: Вижу в Украине множество людей, которые враждебно настроены к построению независимого государства

ТКГ не обсуждает вопрос о передаче удерживаемых в ОРДЛО 4 женщин, которых планировали передать Медведчуку - Резников

Украина не будет отказываться от Минских соглашений - Резников

Зеленский ветировал закон, восстанавливающий проведение конкурсов на должности госслужбы

На заседании СНБО не планировали закрывать телеканал "Прямой" - СМИ

Степанов вылетел в Индию договариваться о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году

Почти 100% жителей Англии в возрасте от 75 до 79 лет получили первую прививку от COVID-19

Зеленский провел совещание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА