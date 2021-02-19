США увеличат взносы на программу COVAX в два раза

США расширят поддержку инициативы по вакцинации COVAX с $2 до $4 млрд, сообщил Белый дом.

"COVID показал нам, что ни одна нация не может действовать в одиночку перед лицом пандемии. Сегодня президент Байден предпринимает действия (...) для защиты американцев от COVID-19 и наиболее уязвимых людей во всем мире", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что США "возьмут на себя ведущую роль в мобилизации дальнейших глобальных взносов в COVAX, выделив дополнительные $2 млрд в период с 2021 до 2022 годов".

"Следующие $2 млрд в виде поддержки от властей США в дополнение к первоначальному взносу в размере $2 млрд будут выплачены по мере работы с донорами", - уточнили в администрации.

COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.